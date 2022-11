„Marzy mi się uczelnia XXI wieku” – prof. Tadeusz Bełdowski na nowej wystawie czasowej w Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Listopad 30, 2022

Otwarcie wystawy „Marzy mi się uczelnia XXI wieku” na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka Otwarcie wystawy „Marzy mi się uczelnia XXI wieku” na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

Pierwszy rektor Politechniki Białostockiej, prof. Tadeusz Korneliusz Bełdowski, określany mianem wizjonera, jest bohaterem nowej wystawy czasowej w uczelnianym muzeum. Ekspozycja powstała w pierwszą rocznicę utworzenia Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego.

– Pan rektor Bełdowski pełnił swoją funkcję od 1971 roku do 1981 roku. Były to trudne czasy, natomiast on w tym okresie niesamowicie przysłużył się do rozwoju uczelni. Za jego kadencji Wyższa Szkoła Inżynierska została podniesiona do rangi państwowej Politechniki, za jego czasów wybudowało się miasteczko akademickie – kampus przy ul. Wiejskiej. Rektor Bełdowski rozwinął także współpracę z przemysłem – mówił dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, Dyrektor Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej. – Na wystawie prezentujemy szereg artykułów prasowych z tamtego czasu mówiących właśnie o współpracy i o tym, czym uczelnia przyczyniała się wówczas do rozwoju naszego regionu. Na wystawie możemy obejrzeć film, w którym świadkowie ówczesnych wydarzeń opowiadają i o panu rektorze i o tym, jakie zasługi przyniósł dla naszej uczelni. Wśród eksponatów jest biurko pana profesora, są różne artefakty pochodzące z gabinetu, ale również takie, które do dnia dzisiejszego istnieją na terenie kampusu Politechniki Białostockiej. Mamy to wszystko w holu Wydziału Mechanicznego, przed wejściem do Centrum Historii – dodawał.

– To był bardzo ciekawy człowiek, nietuzinkowy, bardzo konsekwentny, wymagający – mówił o rektorze Bełdowskim prof. Andrzej Butarewicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – To dzięki ludziom, którzy tu pracują na uczelni, kolejnym rektorom, uczelnia się tak pięknie rozwija i jeśli ma tam z góry spojrzeć na nas, to jest szczęśliwy – mówił prof. Butarewicz.

Centrum Historii Politechniki Białostockiej otwarto rok temu podczas pandemii. Mimo reżimu sanitarnego i trwającego na uczelni remontu miejsce to w ciągu roku odwiedziło ponad pół tysiąca osób, w tym wiele z zagranicy.

– Politechnika Białostocka jest dumna ze swojego Centrum Historii. Budzi ono ogromne zainteresowanie, nie tylko wśród osób, które nas odwiedzają, ale też pracowników, i to w różnym wieku, a także wśród studentów, którzy poznają tutaj naocznie i namacalnie historię i tradycję naszej uczelni – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Bardzo się cieszę, że w rocznicę utworzenia Centrum Historii otwieramy wystawę poświęconą rektorowi Tadeuszowi Bełdowskiemu. To wyjątkowy człowiek, o którego zasługach dla Politechniki Białostockiej można by mówić bardzo długo.

Wystawa o prof. Bełdowskim rozpoczyna cykl wystaw poświęconych osobom, które pozostawiły trwały ślad w historii uczelni. (mt)