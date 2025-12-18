Martyna Dworakowska w BTL: Jawajki i bajki

„Jawajki i bajki” to tytuł wystawy jaką dr Martyna Dworakowska pokazuje w foyer Białostockiego Teatru Lalek. Ekspozycja skupia się wyłącznie na jej rysunkach i projektach lalek, w tym tych z przedstawień takich jak „Opowieść wigilijna” i „Serenada” Sławomira Mrożka.
Podkreśla, że wystawa jest okazją do pokazania twórczego procesu, który zwykle pozostaje niewidoczny za kulisami teatru. Martyna Dowrakowska omawia również, że jej proces twórczy zawsze zaczyna się od słowa pisanego, czyli scenariusza, a następnie od rozmowy z reżyserem. Scenografka preferuje tradycyjne metody pracy przy projektowaniu, używając kartki i ołówka, zamiast nowych mediów, a nowe wyzwanie polegało na zaprojektowaniu scenografii, która ma zaistnieć, jednocześnie nie istniejąc.
Doktor Martyna Dworakowska, definiuje swój tradycyjny proces projektowania jako pracę analogową i zakorzenioną w słowie pisanym.