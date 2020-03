Martin Adamec wypożyczony do Wigier Suwałki

Marzec 3, 2020

fot. Katarzyna Cichoń

Martin Adamec, pomocnik Jagiellonii Białystok, został wypożyczony do pierwszoligowych Wigier Suwałki. Umowa ma obowiązywać do końca trwającego sezonu.

Dla Słowaka jest to powrót do Suwałk, gdzie występował w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019. W tym czasie wystąpił w dziewiętnastu spotkaniach, w których strzelił sześć goli.

Po powrocie do Jagi w styczniu 2019 roku Adamec otrzymał szansę na zaprezentowanie się na poziomie Ekstraklasy. Wystąpił w ośmiu spotkaniach rundy wiosennej, ale nie zanotował w tym czasie goli czy asyst.

Tuż przed rozpoczęciem trwającego sezonu piłkarz został ponownie wypożyczony, tym razem do Odry Opole, w której to spędził całą rundę jesienną. W tym czasie rozegrał w barwach opolan 14 spotkań w lidze oraz jedno w Pucharze Polski. Jego bilans to jeden gol i dwie asysty. (źródło: jagiellonia.pl/mt)