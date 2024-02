Marta Rau, prorektorka białostockiej filii Akademii Teatralnej, otrzymała nagrodę Henryka

22 lutego, 2024

Źródło: Akademia Teatralna Źródło: Akademia Teatralna

Marta Rau, prorektorka i wykładowczyni białostockiej Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, została tegoroczną laureatką nagrody Henryk, czyli najwyższej nagrody Sekcji Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich.

Wyróżniono ją za kontynuację i twórcze rozwijanie dzieła Jana Wilkowskiego i Krzysztofa Raua – pierwszych dziekanów Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku.

– Ja się bardzo cieszę z tego uzasadnienia – mówi Marta Rau. – To jest dla mnie niezwykle ważne, że ktoś mówi o tym w ten sposób, że kontynuuje to dzieło Jana wilkowskiego i Krzysztofa Raua i powołuje się na te dwa nazwiska, które dla mnie są niezwykle ważne. Bardzo podziwiam i mojego tatę, którego obserwowałam przy tworzeniu szkoły, ale również moim mistrzem był Jan Wilkowski, którego bardzo ceniłam, jego zdaniem i jego obecność.

Prorektorka białostockiej Filii Akademii Teatralnej podkreśla, że nagrodę zawdzięcza całej społeczności akademickiej.

– Ja działam po prostu. Idę w kierunku nowego świata. Staram się odbierać to co świat przynosi i przetwarzać to na to, żeby służyło naszym studentom i samej uczelni. To jest tak, że ja dostałam te nagrodę i bardzo się z niej cieszę, ale tak naprawdę nic by mnie zrobiła, gdyby nie tłum ludzi dookoła mnie, którzy pracują razem ze mną – tłumaczy Marta Rau.

Marta Rau nagrodę odbierze podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa 18 marca na scenie Teatru w Olsztynie. (hk)

Z Martą Rau, prorektorką i wykładowczynią białostockiej Filii Akademii Teatralnej rozmawiała Hanna Kość: