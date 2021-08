Marszałek przekazał dotację na dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Sierpień 17, 2021

źródło: Wrota Podlasia źródło: Wrota Podlasia

Blisko milion złotych trafiło do Białegostoku i Łomży na dostosowanie budynków szkolnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a przekazał je marszałek Artur Kosicki.

– Jesteśmy tu wszyscy po to, by działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I to jest dla nas najważniejsze – mówił Artur Kosicki – Powinniśmy dbać o te osoby, pomagać im i stwarzać warunki do jak najlepszego ich funkcjonowania. Jest jeszcze dużo do zrobienia, jednak najistotniejszą kwestią jest ubieganie się o środki, które umożliwią dostosowanie infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Prawie pół milionowa dotacja wesprze rozbudowę sali gimnastycznej, klas dydaktycznych, sal rehabilitacyjnych w Szkole Podstawowej nr 17, przy Rzemieślniczej w Białymstoku.

– Pełny koszt rozbudowy szkoły wynosi ponad cztery miliony złotych. Cieszymy się, że możemy uzyskać dofinansowanie na inwestycje skierowane do osób niepełnosprawnych – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Z kolei Łomża przebuduje miejscową bursę nr 2. Internat zostanie dostosowany do potrzeb młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Będą się tam odbywały m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, treningi umiejętności społecznych. (ea)