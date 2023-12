Marszałek nagrodził artystów i ludzi kultury

5 grudnia, 2023

Literatura, film, muzyka, taniec, folklor – m.in. tym dziedzinom poświęcają swoje życie i czynią to z pasją. Ich działalność artystyczna i kulturalna została doceniona – Zarząd Województwa Podlaskiego jedenastu podlaskim twórcom przyznał doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Marszałek Artur Kosicki uhonorował ich podczas uroczystej gali we wtorek, 5 grudnia.

– Jesteście dumą i chlubą naszego regionu. Bez was nawet największe pieniądze nie miałyby żadnego znaczenia – podkreślił marszałek.



Chór, literatura i kapela

W gronie tegorocznych laureatów Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2022/2023 znalazła się Alina Niegierewicz, która od 20 lat kieruje męskim chórem „Kuranty”. Zespół wykonuje pieśni polskie, białoruskie i ukraińskie i jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku. – Dziękuję za zauważenie mojej pracy. Czuję się zaszczycona, że moja praca, zaangażowanie i moje osiągnięcia zostały zauważone i nagrodzone tą naprawdę wielką, zaszczytną nagrodą – mówiła.

Nagrodę otrzymał również jeden z najbardziej znanych i popularnych współczesnych pisarzy białoruskich, historyk, autor kilkudziesięciu książek prozy beletrystycznej i dokumentalnej, poezji i esejów Uladzimir Arlou. Jego utwory tłumaczono na wiele języków, m.in. na polski, angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, czeski, ukraiński czy litewski. – To moja trzecia nagroda w Polsce, ale ta jest wyjątkowa, bo otrzymałem ją na Podlasiu, a to wyjątkowe miejsce dla nas, miejsce, w którym wielu Białorusinów w tych trudnych czasach dla naszego narodu znalazło schronienie i przystań – podkreślał artysta.

Kolejnym laureatem jest Kapela Kurpiowska – zespół, który od 40 lat upowszechnia kulturę kurpiowską w regionie, w Polsce i za granicą. W repertuarze ma pieśni i tańce regionu kurpiowskiego oraz przyśpiewki weselne i biesiadne z różnych regionów kraju. – To wyróżnienie jest docenieniem naszej działalności, ale też motywacją do dalszych działań. To nas mobilizuje do promowania kurpiowskiej kultury, do rozpowszechniania jej w całym regionie, w całym kraju – podkreślała Janina Nasiadko, członkini Kapeli Kurpiowskiej.

Muzyka, folklor i orkiestry dęte

Laureatem tegorocznej nagrody został również Oskar Lasota. Na swoim koncie ma szereg przedsięwzięć artystycznych, m.in.: budowanie roli do filmów, spektakli i performersów, tworzenie autorskich spektakli, nagranie i wydanie płyty Anny Markowej, wsparcie realizacji szeregu festiwali muzycznych i teatralnych.

Kolejny laureat toDamian Balcer – śpiewak i animator folkloru muzycznego północnej Suwalszczyzny – tradycji folklorystycznej i dawnego styku granic: polskiej, litewskiej i pruskiej. Od 2016 r. prowadzi społecznie Zespół Pieśni Ludowej Szuwarki przy świetlicy gminnej w Wiżajnach, naucza dzieci i młodzież pieśni ludowych w dawnej lokalnej manierze wykonawczej. – To podsumowanie całej dotychczasowej mojej pracy artystycznej, a chciałbym podkreślić, że była to działalność społeczna, wypływająca z serca do ludzi. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie – zaznaczył laureat.

Doceniono także działalność Tomasza Roberta Paducha, który od ponad 30 lat kształtuje i wspiera rozwijanie talentów artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych głównie w zakresie śpiewu, gry na instrumentach czy tańca ludowego. Inicjator, pomysłodawca i współorganizator imprez kulturalnych takich jak: Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych, Zielone Świątki czy Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Szepietowie. – To ogromne wzruszenie, ogromne zobowiązanie na przyszłe lata. Dziękuję panom marszałkom, ale też wszystkim, z którymi miałem okazję przez te 30 lat współpracować – mówił Tomasz Robert Paduch.

Mażoretki, „Harmonica” i chór cerkiewny

Zarząd województwa uhonorował również Zespół Mażoretek ,,SHOCK”.Grupa działa od 2009 r. przy Hajnowskim Domu Kultury. Zespół tworzą dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych. Zdobył szereg nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Reprezentował województwo podlaskie na światowych mistrzostwach mażoretek, gdzie zdobył pierwsze miejsce. – To bardzo duże wyróżnienie dla naszego zespołu. Ten sezon obfituje w nagrody i laury. Dziękuje kapitule i marszałkowi, który wielokrotnie udowodnił, że docenia ludzi kultury – mówiła dyrektor hajnowskiego domu kultury Barbara Sadowska.

Kolejny laureat to Piotr Ostrowski, opiekun artystyczny chóru „Harmonica”, który od 10 lat działa przy Centrum Kulturalno-Opiekuńczym w Sokołach. Chór tworzą dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych. To właśnie występ artystyczny Piotra Ostrowskiego uświetnił wtorkową galę.

Nagrodę otrzymał też Chór Młodzieżowy parafii katedralnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Zespół od ponad 40 lat popularyzuje muzykę cerkiewną, edukuje muzycznie młodzież i kształci kolejne pokolenia chórzystów. Nagrodę odebrali ks. Proboszcz Jan Fiedorczuk i dyrygentka chóru Julia Kulik.

Taniec i poezja

Do grona tegorocznych laureatów dołączyła również założycielka i kierownik artystyczny Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” Halina Poźniakowska. Ta wokalno-taneczna i instrumentalna formacja popularyzującej folklor augustowski-suwalski pod kierunkiem Haliny Poźniakowskiej występowała na wielu przeglądach folklorystycznych w regionie, kraju i za granicą. Jak podkreślała, w swojej pracy stara się „ludowe obciachowe” zamienić na „ludowe to wyjątkowe”. – 20 lat temu założyłam zespół w mieście, które nie miało żadnych tradycji folklorystycznych i moim sukcesem jest to, że dziś nasi mieszkańcy, młodzież przychodzą na koncerty, biją nam brawa, bawią się – mówiła.

Nagrodzoną jedenastkę zamyka Erazm Stefanowski – poeta, prozaik, felietonista, eseista. Jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów literackich o różnorodnej tematyce.

Pierwszy wiersz napisał swojej żonie i od tego zaczęła się jego przygoda z poezją.

W tym roku łączna kwota przeznaczona na Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury to 110 tys. zł. Każdy z laureatów otrzyma po 10 tys. zł. (red.)