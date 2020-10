Marszałek dofinansował wyposażenie obserwatorium z planetarium UwB

Październik 1, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Obserwatorium z planetarium, które powstaje na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku jest już prawie gotowe.

Budynek został oddany do użytku. Pozostał jeszcze zakup i montaż wyposażenia obiektu. I na ten ostatni etap inwestycji, dotację w wysokości 1.3 miliona złotych przekazał marszałek Artur Kosicki.

– To jest inwestycja wyjątkowa, bardzo ważna nie tylko dla Uniwersytetu w Białymstoku, ale również dla mieszkańców województwa podlaskiego. Pojawił się problem z wyposażeniem. Chodziło o to, żeby było to wyposażenie z najwyższej pułki, takie, które pozwoli prowadzić badania na najwyższym poziomie. Trzeba dążyć do tego, żeby województwo podlaskie i wszystko co się u nas znajduje było najlepsze – mówił marszałek.

Pieniądze umożliwią zakup m.in. nowoczesnego systemu cyfrowej projekcji obrazu 3D oraz 2D, a także nowoczesnego teleskopu.

– Przede wszystkim chodzi o teleskop. Myśmy mieli trochę pieniędzy, ale nie ukrywam, że nasze finanse wystarczały na teleskop niskiej klasy. Dzięki dofinansowaniu będzie to teleskop najlepszej jakości. Zatem badania naukowe, jak i obserwacje, będą na najwyższym poziomie. Na tym nam zależało, żeby nie angażować się w inwestycje, która za parę lat musiałaby być realizowana od nowa, tylko od razu dać takie wyposażenie, które pozwoli patrzeć na planetarium, jak na działanie zakończone – wyjaśniał rektor UwB prof. Robert Ciborowski.

Obserwatorium z planetarium ma być otwarte na początku przyszłego roku. Planetarium będzie dostępne dla mieszkańców Białegostoku. Natomiast obserwatorium będzie pełniło funkcje naukowo – dydaktyczne, z tej części będą korzystali przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku oraz studenci. (ea/mc)