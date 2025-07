Maria Żodzik z Podlasia Białystok na podium mityngu w Brescii

16 lipca, 2025

Znakomity występ reprezentantki województwa podlaskiego na międzynarodowej arenie. Maria Żodzik, zawodniczka Podlasia Białystok, zajęła trzecie miejsce w konkursie skoku wzwyż podczas lekkoatletycznego mityngu we włoskiej Brescii. Białostoczanka uzyskała wysokość 1,94 metra, ustępując jedynie uznanym rywalkom – mistrzyni świata Eleanor Patterson z Australii i Ukraince Julii Lewczenko. Obie pokonały poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,97 m.

To kolejny potwierdzony formą występ Żodzik, która od lat konsekwentnie utrzymuje się w krajowej i międzynarodowej czołówce. Zawodniczka Podlasia Białystok przyzwyczaiła kibiców do dobrych wyników – zarówno na mistrzostwach Polski, jak i na zawodach zagranicznych. Start w Brescii to ważny punkt w przygotowaniach do kolejnych startów w sezonie letnim.

W tym samym mityngu wzięli udział także inni reprezentanci Polski. W biegu na 800 metrów bliscy życiówek byli Filip Ostrowski (1:44,65 – 8. miejsce) oraz Margarita Koczanowa (2:00,06 – 5. miejsce). W biegu na 100 m Oliwer Wdowik z czasem 10,31 był dziewiąty, a Damian Czykier – również z Podlasia Białystok – zajął ósme miejsce w biegu na 110 m przez płotki z wynikiem 13,84.

Dla Marii Żodzik to kolejny międzynarodowy sukces, który promuje białostocki sport i klub Podlasie Białystok na arenie międzynarodowej. (red.)