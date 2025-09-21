Maria Żodzik z KS Podlasie jest wicemistrzynią świata w skoku wzywż

21 września, 2025

Maria Żodzik, fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie Maria Żodzik, fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie

Maria Żodzik z KS Podlasie wywalczyła srebrny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Reprezentantka Polski podczas intensywnych opadów deszczu poprawiła rekord życiowy na 2,00 m. Srebro Żodzik jest jedynym medalem dla Polski w Tokio.

W ostatnim dniu mistrzostw w finałach widzieliśmy dwie zawodniczki KS Podlasie. Natalia Bukowiecka pobiegła w sztafecie 4 x 400 metrów kobiet, która zajęła piąte miejsce. Natomiast kobieca sztafeta 4 x 100 metrów z Ewę Swobodą początkowa była ósma, ale ostatecznie polską drużynę zdyskwalifikowano za przekroczenie strefy zmian. (red.)