Maria Żodzik wygryła w mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie

21 sierpnia, 2025

Maria Żodzik, reprezentantka KS Podlasie Białystok, podczas zawodów lekkoatletycznych w Madrycie – zdjęcie: KS Podlasie

Maria Żodzik zwyciężała w mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie. Reprezentantka Polski z KS Podlasie pokonała poprzeczkę na wysokości 191 cm i zajęła pierwsze miejsce ex aequo z Niemką Christiną Honsel i Australijką Nicolą Olyslagers.

W trudnych, deszczowych warunkach Żodzik oddała największą liczbę prób spośród wszystkich zawodniczek. Ze względu na pogodę, a zatem bezpieczeństwo, podjęto decyzję o nierozgrywaniu dogrywki. Maria Żodzik nie wywalczyła jednak kwalifikacji do finału Diamentowej Ligi, który odbędzie się między 27 i 28 sierpnia w Zurychu, ale jest pierwszą rezerwową.

W mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie brały też udział inne zawodniczki z Podlasia, które spisały się gorzej. Natalia Bukowiecka była szósta w biegu na 400 metrów z czasem 51,18 s. Maria Andrejczyk z Hańczy Suwałki zajęła również szóste miejsce w rzucie oszczepem. W najlepszej próbie osiągnęła 54,71 m. (red.)