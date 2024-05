Marek Biliński i Basia Giewont – piątkowe koncerty w Białymstoku.

7 maja, 2024

W najbliższy piątek, 10 maja, odbędą się dwa wyjątkowe koncerty. W Klubie Zmiana Klimatu wystąpi pionier polskiej elektroniki Marek Biliński. W Klubie Muzycznym Sześcian, na scenie zobaczymy Basię Giewont.

Marek Biliński, uznawany za jednego z pionierów polskiej muzyki elektronicznej, powraca do Białegostoku po wielu latach, aby zaprezentować swoje największe przeboje. Artysta przybędzie z dziesiątkami instrumentów i bogatym doświadczeniem scenicznym. Będzie to dla niego również powrót w rodzinne strony, jego mama pochodziła z Sokółki. Przez dziesięciolecia twórczości Bilińskiego, jego muzyka zyskała uznanie nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jego przebojowe utwory, takie jak „Ogród Króla Świtu” czy „Ucieczka z Tropiku”, zapisały się w historii rodzimej sceny muzycznej. Artysta od lat koncertuje zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych scenach, zdobywając uznanie i sympatię publiczności. Nieustannie poszukujący nowych brzmień i inspiracji, Marek Biliński jest prawdziwą ikoną muzyki elektronicznej w Polsce. Jego koncerty to wyjątkowe wydarzenia, podczas których publiczność zgłębia korzenie i ewolucję muzyki elektronicznej.

Basia Giewont znana jest nie tylko jako wokalistka, to także autorka tekstów oraz aktorka teatralna i musicalowa. Jej wszechstronność artystyczna przyniosła jej wiele nagród i wyróżnień. Współpracowała z wieloma wybitnymi artystami, takimi jak Adam Sztaba, Grzegorz Turnau czy Andrzej Poniedzielski. Jej talent aktorski zaowocował rolami w wielu musicalach, takich jak „Legalna blondynka”, „Piloci” czy „Aida”. Raya, jedna z najnowszych księżniczek Disneya, mówi głosem Basi. Od kilku lat Basia tworzy eksperymentalną muzykę elektroniczno-popową, wyznaczając nowe kierunki w swojej muzycznej karierze. W tym roku światło dzienne ujrzał jej debiutancki album „Taterki”. Teraz Basia Giewont wyrusza w trasę koncertową pod nazwą Halny Tour. Ta energetyczna muzyka elektroniczna, inspirowana folklorem, stanowi zaskakującą alternatywę na polskim rynku muzycznym, łącząc tradycyjne brzmienia z nowoczesnymi dźwiękami. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)