2 kwietnia, 2025

Maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego, fot. Hanna Kość Maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego, fot. Hanna Kość

Trwa przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2025. Do 14 kwietnia mieszkańcy Białegostoku mogą zgłaszać swoje pomysły, które można składać elektronicznie lub osobiście.

Każdy kto ma pytania lub wątpliwości może je skonsultować z urzędnikami miejskimi. W środę (02.04) do 18:00 w Centrum Aktywności Społecznej trwa Maraton Pisania Projektów.

– Można się dowiedzieć, jak napisać projekt, żeby mieszkańcy byli zainteresowani, żeby wniosek był prawidłowy formalnie, to jest najważniejsze. A później już głosowanie i społeczeństwo to już jest inna sprawa. Przyszłyśmy skonsultować pytania, które się pojawiają, ale sam wniosek nie jest trudny, nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Niemniej taka inicjatywa pozwala mieć takie poczucie, że się nie popełnia jakichś błędów formalnych, które by na starcie odrzuciły ten projekt – mówią uczestnicy Maratonu Pisania Projektów.

Zainteresowanie mieszkańców pomocą urzędników w pisaniu projektów wzrasta wraz z terminem składania wniosków. – Jest to pomoc typu technicznego, tak, żeby wniosek był uzupełniony prawidłowo, żeby wszystkie rubryki były uzupełnione, żeby był sprawdzony stan własnościowy danego gruntu, na którym chcemy realizować projekt, bądź jeżeli to jest projekt miękki, podyskutowanie głównie o kosztach. Oczywiście przychodzą mieszkańcy czasami z takimi projektami, które nie są możliwe do realizacji, ale zawsze staramy się, aby każdy projekt został przeanalizowany – tłumaczy Izabela Niewiarowska, zastępca dyrektora Centrum Aktywności Społecznej.

W tym roku do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim jest 15 mln zł w trzech kategoriach – projekty miejskie, osiedlowe i szkolne. Maraton Pisania Projektów potrwa w środę (02.04) do 18:00, kolejna edycja będzie jeszcze 10 kwietnia. Z pomocy urzędników w Centrum Aktywności Społecznej można jednak korzystać również poza maratonem. (hk)