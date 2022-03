Maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego. Można korzystać z pomocy urzędników

Marzec 30, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Trwa maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023. Mieszkańcy Białegostoku mogą skorzystać z pomocy urzędników w godz. 9.00-18.00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Św. Rocha 3.

Maratony pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023 w Białymstoku organizowane są z myślą o mieszkańcach, którzy planują złożyć wniosek do tegorocznej edycji. Potrwają do czwartku (31.03).

– To formuła konsultowania pomysłów z urzędnikami z poszczególnych departamentów, którzy mogą pomóc przy skonstruowaniu wniosku, wypełnieniu formularza – tłumaczy Urszula Dmochowska z CAS. I dodaje: – Z lat ubiegłych wiemy, że najtrudniejsze są projekty inwestycyjne, które wymagają opisania kosztorysu i tu wiedza ekspercka jest bardzo potrzebna. Zainteresowaniem cieszą się przedstawiciele tych departamentów, które zajmują się takimi przedsięwzięciami jak budowa, modernizacja obiektów, zarząd dróg miejskich. Cały czas w trakcie naboru wniosków mieszkańcy pytają o kwestie związane z własnością gruntów

Jest też możliwość napisania całego projektu na miejscu. – Ktoś przychodzi z pomysłem, przy biurku zostanie napisany cały projekt – mówi Dmochowska.

To już 10. edycja Budżetu Obywatelskiego. Zdaniem Urszuli Dmochowskiej białostoczanie są samodzielni i sprawnie sobie radzą z wnioskami. – Była przerwa dwuletnia (związana z pandemią), maratony cieszyły się dużym zainteresowaniem, teraz mieszkańcy już mogą wracać do kontaktów osobistych i stąd też formuła otwarta.

Etap składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego trwa do 11 kwietnia. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, na których realizację wydzielono odpowiednio 5 mln zł i 7 mln zł.

– Zachęcamy, by robić to wcześniej, ale cieszymy się z każdego zgłoszonego pomysłu – podkreśla Dmochowska.

Od 11 marca wpłynęły już pierwsze wnioski – to kilkanaście osiedlowych i ogólnomiejskich, zwłaszcza realizowanych przy terenach szkolnych.

Pan Łukasz, mieszkaniec osiedla TBS przyszedł do CAS z projektem osiedlowym.

– Mamy pomysł, aby w Szkole Podstawowej nr 12 zrobić kompleks boisk plażowych. Projekt jest w części gotowy, ale chcę uzyskać potwierdzenia na moje pytania i wątpliwości. To daje mi to pewność pod względem formalnym – mówi mieszkaniec Białegostoku.

Każdą propozycję powinno poprzeć dwoje mieszkańców Białegostoku (innych niż projektodawca). Wnioski należy składać na formularzach dostępnych na stronie Centrum Aktywności Społecznej, a także w budynkach przy ulicy Św. Rocha 3 i Słonimskiej 1. Każdy mieszkaniec może złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów.

Formularz można złożyć w formie skanu z oryginału wysyłając na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl lub w formie papierowej w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego i w Centrum Aktywności Społecznej. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Białystok Obywatelski”. (at)