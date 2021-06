Mandat za przekroczenie granicy wbrew przepisom. Mężczyzna zdjęciem pochwalił się w sieci

Czerwiec 7, 2021

źródło: POSG źródło: POSG

Miała być miła pamiątka, jest uszczuplenie portfela o 200 złotych. Mandat w takiej wysokości musi zapłacić mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę z Białorusią.

Obywatel Polski przebywający turystycznie w Białowieży, zignorował tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa. Świadomie przekroczył granicę wbrew przepisom, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia przy białoruskim znaku, a następnie opublikował je na Facebooku.

Straż Graniczna przypomina, że ciekawość i lekkomyślność np. właśnie po to by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć znaki graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem. Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 złotych. (mt/mc)