Mały ZUS Plus. Ostatnie dni dla firm na zgłoszenie się do programu

Styczeń 26, 2021

źródło: ZUS Białystok

Do 1 lutego drobni przedsiębiorcy mogą się jeszcze zgłosić do małego ZUS plus. W województwie podlaskim z tego uprawienia korzysta aktualnie ponad 7,5 tys. osób. W skali kraju to blisko 300 tys. drobnych przedsiębiorców.

– Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy ona jednak składki zdrowotnej. Co ważne osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 roku i nadal spełnia warunki w 2021 roku nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. (mt/mc)