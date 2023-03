Malownicze i poetyckie zdjęcia wykonane w technice multiekspozycji na wystawie w Galerii Fotografii

13 marca, 2023

Galeria im. Sleńdzińskich Piotr Bułanow Multiekspozycje, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria im. Sleńdzińskich Piotr Bułanow Multiekspozycje, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Piotr Bułanow, suwalski fotograf, od ponad dwóch dekad specjalizuje się w zdjęciach wykonywanych metodą wielokrotnej ekspozycji. Teraz przekrojową wystawę prac zatytułowaną „Multiekspozycje” można oglądać w Galerii Fotografii przy ulicy Wiktorii.

Prezentowane fotografie są wykonane w technice multiekspozycji, czyli wielokrotnego naświetlania tej samej klatki. Obraz powstaje w korpusie aparatu fotograficznego, a programy komputerowe używane są jedynie do poprawienia kontrastu, nasycenia kolorów lub jasności.

– Nie ma fotografii, na której byłoby nałożonych kilka klatek, zazwyczaj jest to dziesięciokrotna ekspozycja, wtedy dostajemy taki efekt bardzo malarski. Wszystkie kontury i krawędzie są bardzo delikatne – mówi Piotr Bułanow, autor wystawy. – Nie tytułuję swoich fotografii, ponieważ wyobraźnia oglądającego może podsuwać zupełnie inne skojarzenia.

Zdjęcia są również poetyckie, malownicze i działają na wyobraźnię widza.

– To nie jest tylko technologia, to są zmysły autora, gdzie są przewidywany wszystkie efekty, chociaż czasami to sprawia wrażenie kosmicznych obrazów – zapewnia Bogusław Skok, kurator wystawy.

Piotr Bułanow jest laureatem konkursów fotograficznych, takich jak: Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach, Międzynarodowe Biennale Krajobrazu „Definicja przestrzeni”, Fotograficzne Mistrzostwa Polski w Warszawie. Jego prace znajdują się w wielu albumach i wydawnictwach promujących Suwalszczyznę i województwo podlaskie.

Wystawę Piotra Bułanowa „Multiekspozycje” można oglądać w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich przy ulicy Wiktorii 5 do 7 maja. (jd)

Na wernisażu wystawy „Multiekspozycje” był Jerzy Doroszkiewicz: