Mało krwi w białostockim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

22 listopada, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku apeluje o podzielenie się krwią. W ostatnim czasie liczba krwiodawców spadła.

– Wynika to z kilku czynników – mówi Mówi Bartosz Szutkiewicz z białostockiego centrum – Pierwszym z nich jest fakt, że mamy bardzo duże zapotrzebowanie ze strony szpitali i w tym momencie już nie mamy takich okresów, że wiadomo było, że są jakieś takie przystoje, bo mniej tych zleceń, bo było kontraktowania. Teraz wszystko działa znakomicie, więc szpitale cały czas pełną parą pracują. Kolejna rzecz. która jest czynnikiem takim decydującym, to jest to jesteśmy w okresie, w którym zaczynają się okresowe infekcje. Obserwujemy jesienią początek sezonu grypowego, początek przeziębień, też nakłada się fala covida. W związku z tym zawęża nam pula dawców, którzy regularnie nas odwiedza.

Jednocześnie od środy (22.11) do końca tygodnia trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Z tej okazji w piątek (24.11) odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku o 17:00 uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowy Dawca Krwi ministra zdrowia oraz odznak PCK dla zasłużonych honorowych dawców.

– Często są to ludzie, którzy oddali po kilkadziesiąt litrów krwi, albo od kilkudziesięciu lat działają w naszym stowarzyszeniu jako wolontariusze, jako pracownicy, bądź też osoby wspierające nas w przeróżny sposób. Ponadto chcielibyśmy nagrodzić szkoły szczególnie zaangażowane w nasz doroczny konkurs „Młoda krew ratuje życie” – mówi Ewelina Sadowska-Dubicka, koordynatorka ds. komunikacji i pozyskiwania dochodów PCK w Białymstoku.

Odznaczonych będzie ponad 150 osób. Podobne wydarzenie odbędzie się również w Łomży 8 grudnia. (hk)