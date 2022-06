Mali studenci PUD na PB odbiorą dyplomy ukończenia nauki

Czerwiec 8, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Mali studenci Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego na Politechnice Białostockiej kończą rok akademicki. W najbliższą sobotę (11.06) dyplomy odbierze blisko 140 dzieci.

To uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych z Białegostoku, Augustowa i Siemiatycz.

– To właśnie w tym dniu nasi najmłodsi studenci dołączą do grona absolwentów Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – mówi Marta Tomiczek, wicekoordynatorka Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. – To był wspaniałych rok, ponieważ wróciliśmy do zajęć stacjonarnych. Co prawda było ryzyko przejścia na kształcenie zdalne, ale na szczęście wszystkie zajęcia udało się zorganizować w trybie stacjonarnym. Za dziećmi mnóstwo zajęć praktycznych, także to, co w naszym uniwersytecie jest najważniejsze udało nam się w tym roku zrealizować i wrócić na te tory odkrywania fizycznego zajęć, a nie tylko patrzenia na to przez ekran monitora – dodaje Tomiczek.

Za małymi studentami kilkanaście weekendowych spotkań. Dzieci dowiedziały się m.in. czym jest sztuczna inteligencja, jak efektywnie się uczyć, jak działa kamera termowizyjna, skąd się bierze woda w kranie, czy jak wygląda praca w radiu.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Białostockiej funkcjonuje od kilkunastu lat i skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Projektowi patronuje Radio Akadera. (mt)

Z Martą Tomiczek, wicekoordynatorką Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego rozmawiała Julitta Grzywa: