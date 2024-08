Mąkę, olej, dżem czy kawę otrzymują osoby ubogie w programie unijnym realizowanym przez Stowarzyszenie Droga

13 sierpnia, 2024

Ponad 1000 najuboższych białostoczan odebrało we wtorek (13.08) paczki z jedzeniem od Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Ta organizacja, podobnie jak inne ośrodki wsparcia, realizuje projekt „Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową”.

Osoby, które otrzymują paczki muszę spełniać kryterium dochodowe, tj. około 1820,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł na osobę w rodzinie. W ramach programu „Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową” otrzymują oni co dwa tygodnie produkty z dłuższym terminem przydatności do spożycia.

– To jest program unijny, w rakach którego my otrzymujemy z banku żywności produkty. Bez względu na to jaka organizacja się tym zajmuje, produkty są te same, w takich samych ilościach. W paczce jest 18 rzeczy, które na co dzień się używa – tłumaczy Marta Daniszewska ze Stowarzyszenia Droga. – Jedyny warunek jaki trzeba spełnić, aby otrzymać taką pomoc, to kryterium dochodowe i wtedy pomoc społeczna wydaje skierowanie. Wiele organizacji na pewno jeszcze przyjmuje wnioski, my już oficjalnie zamykamy listę, bo 1002 osoby na liście, to jest bardzo dużo.

Paczki żywnościowe będą wydawane do października. Wszystko wskazuje na to, że zaraz później będzie kolejna edycja programu „Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową”. (hk)

O paczki żywnościowe pytała Hanna Kość: