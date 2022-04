Białystok. Majówka z Teatrem Dramatycznym

Kwiecień 27, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Aktorzy Teatru Dramatycznego w Białymstoku będą mieć pracowitą majówkę. Pierwszy raz od wielu lat instytucja zaprasza widzów na spektakle w weekend majowy. Z tej okazji przygotowano atrakcyjną promocję.

Oferta Teatru Dramatycznego jest doskonałą propozycją dla osób, które nie mają planów na majówkę. W związku z tym w czwartek (28.04) przez cały dzień będzie można kupić bilety w cenie 35 zł. Promocja dotyczy spektakli granych 29 i 30 kwietnia oraz 1 maja – czyli „Boga mordu” oraz „Wszystko w rodzinie” – a także sztuki „Mayday”, która będzie wystawiona 6, 7 i 8 maja.

Promocyjne bilety będą dostępne tylko w sprzedaży internetowej na stronie dramatyczny.pl/repertuar.

– Pod koniec kwietnia i na początku maja proponujemy spektakle, dzięki którym publiczność będzie mogła się pośmiać i przede wszystkim odpocząć – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Jedną ze sztuk jest „Wszystko w rodzinie”. W farsie wyreżyserowanej przez Witolda Mazurkiewicza widzowie mogą być świadkami połączenia dwóch wydarzeń: zjazdu neurologów oraz przygotowywania świątecznego przedstawienia dla pacjentów. Te dwa zdarzenia tworzą dynamiczną, zaskakującą i skomplikowaną akcję, w której nie zabraknie również trzech śledztw czy absurdalnego pomieszania tożsamości. Spektakl będzie prezentowany 30 kwietnia oraz 1 maja, o godz. 19:00 w Kinie Ton (Rynek Kościuszki 2).

Następną propozycją jest tragikomedia „Bóg mordu” w reżyserii Katarzyny Deszcz. Przedstawienie funduje emocjonalną sinusoidę, w której nie zabraknie okazji do śmiechu. W świat konwenansów przenoszą bohaterowie spektaklu – dwie pary małżeńskie, które próbują polubownie załatwić bójkę swoich synów. Niestety z każdą minutą, napięcie narasta i konfrontacja zmierza do nieoczekiwanego finału. Sztukę będzie można obejrzeć 29 kwietnia, o godz. 19:00 oraz 30 kwietnia i 1 maja, o godz. 16:00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury (ul. Ciołkowskiego 1N).

Po raz ostatni w tym sezonie białostocki Teatr zaprosi widzów do obejrzenia farsy „Mayday” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Sztuka przedstawia historię londyńskiego taksówkarza-bigamisty, który posługując się skomplikowanym harmonogramem, do pewnego czasu wiedzie szczęśliwe życie u boku dwóch kobiet jednocześnie. Na skutek wypadku jego tajemnica może wyjść na jaw. Bohater dokonuje więc karkołomnych wysiłków, aby ukryć podwójne życie przed policją, mediami, a przede wszystkim przed dwoma kochającymi go żonami. Czy to mu się uda? Dowiemy się 6, 7 i 8 maja, o godz. 19:00 w Auli Wydziału Nauk o Edukacji (ul. Świerkowa 20). (mt)