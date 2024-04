Majówka w Muzeum Wojska w Białymstoku

30 kwietnia, 2024

Muzeum Wojska w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Muzeum Wojska w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Weekend majowy to trzy święta obchodzone w całym kraju. 1 maja to Święto Pracy, które ustanowiono w 1890 roku, a od 1950 roku jest świętem państwowym. Od 20 lat to również rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja to Dzień Flagi. Natomiast 3 maja to Święto Konstytucji.

Z tej okazji Muzeum Wojska w Białymstoku organizuje bezpłatne dodatkowe atrakcje.

– 2 maja będzie quiz, w którym każdy będzie mógł wziąć udział – mówi Mateusz Budzyński, kustosz w Muzeum Wojska w Białymstoku. – Każdy może do nas przyjść, odebrać taką specjalną kartę i wziąć udział w tym quizie zwiedzając interaktywnie naszym muzeum, dowiadując się też informacji patriotycznych. Natomiast 3 maja przy ulicy Jana Kilińskiego naprzeciwko muzeum znajduje się skwer Armii Krajowej i odwiedzą nas wojska sojusznicze, wojska Stanów Zjednoczonych, gdzie wystawią swój sprzęt. Będzie można zobaczyć pojazdy opancerzone typu Bradley czy też czołg Abrams.

Muzeum Wojska w Białymstoku 2 i 3 maja będzie czynne od 9:30 do 17:00. W tych dniach wstęp jest wolny również na wystawy stałe. (hk)

Z Mateuszem Budzyńskim, kustoszem w Muzeum Wojska w Białymstoku: