Majowe święta w Białymstoku

Kwiecień 29, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białystok jest gotowy na majowe święta. W mieście wywieszono już biało-czerwone flagi, które będą zdobić stolicę Podlasia do 4 maja.

Po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa władze miejskie powracają do obchodzenia świąt majowych w większym gronie.

W niedzielę (1 maja), w 18. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, o godzinie 9.00 na Rynku Kościuszki, przy pomniku Marszałka Piłsudskiego podniesiona zostanie flaga Unii Europejskiej. Centrum miasta zostanie przyozdobione flagami europejskimi, a na wyświetlaczach miejskich autobusów pojawi się napis UEtoMy.

W Dniu Flagi RP (poniedziałek, 2 maja) o godz. 12.00, przy pomniku Marszałka na Rynku Kościuszki, rozpocznie się uroczystość. Nastąpi podniesienie flagi RP, odegrany zostanie hymn Polski, do mieszkańców okolicznościowe przemówienie skieruje prezydent Tadeusz Truskolaski. Miejskie uroczystości jak co roku przygotowywane są we współpracy z kompanią honorową 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Tego dnia Białystok przyozdobią biało– czerwone, świąteczne dekoracje.

Muzeum Wojska przygotowało natomiast warsztaty dla dzieci „Utkaj flagę”, które będą trwały w godz. 11.00-12.00.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, które również przypada 2 maja, nastąpi otwarcie wystawy „Uwięzieni za polskość” poświęconej Polakom uwięzionym na Białorusi. To wydarzenie odbędzie się o godz. 12.20 na placu przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki. Andżelika Borys została wprawdzie zwolniona z więzienia i przebywa w areszcie domowym, ale Andrzej Poczobut i setki innych osób są ciągle więzieni przez reżim Łukaszenki.

We wtorek (3 maja), w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, o godz. 9.00 zostaną złożone kwiaty przy pomniku Konstytucji 3 Maja. Odbędą się również nabożeństwa w intencji ojczyzny. O godz. 9.00 rozpocznie się uroczysta liturgia w cerkwi pw. św. Mikołaja w Białymstoku, a o godz. 11.00 – msza święta w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP.

Główne obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się na Rynku Kościuszki, przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Rozpoczną się o godz. 12.30.

W tym dniu można będzie także skorzystać z zaproszenia Muzeum Wojska i w godz. 11.00-12.00 wziąć udział w warsztatach dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat – „Utkaj flagę”. O godz. 12.00 rozpocznie się okolicznościowy spacer z przewodnikiem „Szlakiem symboli narodowych”.

Urząd Miejski z okazji majowych świąt przygotował okolicznościowe upominki. W Dniu Flagi po uroczystościach mieszkańcy będą mogli otrzymać flagi narodowe, natomiast 3 maja – narodowe kokardy, flagi, lizaki dla dzieci. Wszystko w biało-czerwonych barwach. (mt)