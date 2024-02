Magda Umer, Musical Pinokio i Alter Maanam – nadchodzące wydarzenia muzyczne w Białymstoku

21 lutego, 2024

W sobotę 24 lutego 6-ścian Pub stanie się areną dla fanów muzyki zespołu Maanam, gdzie wystąpi cover band Alter Maanam. Niedziela 25 lutego to dwa wydarzenia muzyczne w Nie Teatrze: Musical Pinokio i koncert Magdy Umer.

Alter Maanam to połączenie największych przebojów zespołu Maanam w zupełnie nowych, świeżych aranżacjach. Wokalistka Julita Zielińska oraz zespół zabiorą publiczność w muzyczną podróż, przepuszczając klasyczne utwory przez pryzmat różnorodnych gatunków – od rocka po jazz, soula, aż po R’n’B. Koncert ten będzie pełen niezapomnianych momentów, gdzie największe hity Kory i niezwykła muzyka Marka Jackowskiego ożyją na nowo w interpretacji wybitnych muzyków. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Następnego dnia, Nie Teatr zaprasza na dwa wydarzenia pełne muzyki i emocji. Pierwsze to musical „Pinokio” w wykonaniu Białostockiej Akademii Musicalowej. To opowieść o przygodach drewnianego chłopca, która porusza serca zarówno dzieci jak i dorosłych. Przepiękne piosenki autorstwa kompozytora Marcina Nagnajewicza uatrakcyjnią tę magiczną historię, przekazującą ważne przesłanie o dążeniu do celu i konsekwencjach wyborów.

Drugim wydarzeniem tego dnia będzie koncert Magdy Umer, mistrzyni interpretacji piosenki literackiej. Jej niezwykłe połączenie muzyki ze słowem sprawia, że jej wykonania wprawiają publiczność w zachwyt. Artystka zaprezentuje piosenki z albumu „Bezsenna noc”, zawierające utwory o tekstach wybitnych polskich poetów. Na scenie towarzyszył jej będzie Bohdan Hołownia. Koncert ten to doskonała okazja do podziwiania nie tylko pięknej muzyki, ale także talentu reżyserskiego Magdy Umer, która od lat zachwyca widzów swoimi widowiskami teatralnymi. (hp)