Maestro Mirosław Jacek Błaszczyk w naszym studiu – zapowiedź wyjątkowego koncertu

4 lutego, 2025

Gościem naszego studia był Maestro Mirosław Jacek Błaszczyk – wybitny dyrygent i kierownik artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej. Rozmawialiśmy o nadchodzącym koncercie, który będzie nie tylko muzycznym świętem, ale także hołdem dla jednego z najważniejszych współczesnych polskich kompozytorów – Piotra Mossa.

Program koncertu

Maestro Błaszczyk podzielił się z nami szczegółami dotyczącymi repertuaru wieczoru. Publiczność usłyszy między innymi Concerto malinconico na saksofon tenorowy i orkiestrę autorstwa Piotra Mossa, które powstało w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”. Koncert otworzy II suita z baletu „Dafnis i Chloe” Maurice’a Ravela, a wieczór zakończy monumentalne „Harnasie” Karola Szymanowskiego w wersji koncertowej.

– Fragmenty, które usłyszymy w piątek, one się przewijają w naszym życiu. To nie jest tak, że ta muzyka jest wyrwana z kontekstu i zabrzmi tylko dla melomanów muzyki klasycznej. Ona jest w spektaklach teatralnych, fragmenty można usłyszeć w bajkach i filmach. – mówił Mirosław Błaszczyk.

Piotr Moss – mistrz dźwiękowych pejzaży

Maestro Błaszczyk zwrócił uwagę na wyjątkowy dorobek Piotra Mossa, którego jubileusz 75-lecia urodzin i 55-lecia pracy artystycznej będzie celebracją nie tylko jego talentu, ale i wkładu w rozwój muzyki współczesnej. Moss jest twórcą niezwykle wszechstronnym, a jego kompozycje charakteryzują się bogatą paletą emocji oraz unikalnym językiem muzycznym.

– Piotr Moss był uczniem Grażyny Bacewicz, Krzysztofa Pendereckiego czy Nadii Boulanger. To są największe nazwiska jeśli chodzi o pedagogów muzyki współczesnej. (…) My go znamy przede wszystkim z muzyki teatralnej. To jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, który nie boi się łączyć pewnych nurtów. – mówił Mirosław Błaszczyk.

Jak przyciągnąć młodych ludzi do muzyki klasycznej?

Na zakończenie naszej rozmowy Maestro podzielił się refleksją na temat sposobów zainteresowania studentów i młodych melomanów koncertami muzyki klasycznej.

– Pierwszy krok – trzeba przyjść. W ten piątek nadarza się okazja, program jest niezwykle urozmaicony. – mówił Mirosław Błaszczyk.

Koncert zapowiada się jako niezwykłe wydarzenie, które dostarczy słuchaczom zarówno muzycznych wzruszeń, jak i inspirujących odkryć. (hp)