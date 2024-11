Made in Warsaw – Tribute to Deep Purple oraz Elżbieta Adamiak – koncerty na koniec tygodnia!

14 listopada, 2024

W niedzielę 17 listopada w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi Made in Warsaw – Tribute Band Deep Purple. W Nie Teatrze klimatyczny koncert Elżbiety Adamiak. Radio Akadera patronuje wydarzeniom.

W Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi zespół Made in Warsaw – grupa, która od lat krzewi ducha klasycznego rocka, oddając hołd legendarnemu Deep Purple. Ich koncerty to prawdziwe muzyczne widowiska, na których królują ultramelodyjne riffy, mocne brzmienia sekcji rytmicznej, pełne energii przesterowane organy Hammonda i charyzmatyczny wokal przypominający złote lata hard rocka lat 70. Zespół składa się z profesjonalnych muzyków zafascynowanych „purpurowymi” brzmieniami, a od 2012 roku organizują oni w Polsce Memoriał Jona Lorda – największą imprezę poświęconą twórczości Deep Purple.

Made in Warsaw przeniesie widzów w czasy klasyki rocka, wykonując największe przeboje Deep Purple, takie jak Child in Time, Smoke on the Water i Black Night. Nie zabraknie jednak także elementów improwizacyjnych, które dodadzą koncertowi niepowtarzalnego charakteru. Muzycy zadbają o to by publiczność mogła nie tylko cieszyć się doskonale znanymi hitami, ale również odkryć mniej znane kompozycje Deep Purple, wzbogacone stylowymi aranżacjami.

Równolegle w przestrzeni Nie Teatru, odbędzie się nastrojowy koncert Elżbiety Adamiak, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej poezji śpiewanej. Artystka, która od ponad 45 lat czaruje polską publiczność, zaprezentuje utwory z najnowszego albumu „Zbieram siebie” jak również swoje największe przeboje. Jej repertuar to subtelne i pełne emocji opowieści muzyczne, w których poetyckie teksty harmonizują z melodyjnymi, pełnymi ciepła dźwiękami. Podczas niedzielnego wieczoru usłyszymy utwory, które od lat wzruszają słuchaczy jak „Jesienna zaduma” czy „Do Wenecji stąd dalej co dzień”, a także nowsze kompozycje, m.in. „Trwaj chwilo, trwaj”, która przez długi czas utrzymywała się na listach przebojów radiowych.

Elżbieta Adamiak to nie tylko piosenkarka, ale także autorka tekstów i kompozytorka, której wrażliwość i umiejętność przekazu poezji muzyką jest jedyna w swoim rodzaju. Jej koncerty to prawdziwe muzyczne podróże, w których intymność i autentyczność stają się sposobem na spotkanie z publicznością. Na scenie towarzyszyć jej będą Piotr Goljat na fortepianie oraz Piotr Górka na kontrabasie. (hp)