Koncertowa niedziela w Białymstoku – od liturgii zniszczenia po pieśni bardów i musicalową opowieść

9 maja, 2025

Czeka nas wyjątkowo różnorodna muzyczna niedziela. Od ekstremalnego metalu w MotoPubie, przez poetycką podróż z zespołem Piramidy w Nie Teatrze, po monumentalne widowisko w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Patronem medialnym koncertów jest Radio Akadera.

MotoPub – Majowa Liturgia Zniszczenia

W MotoPubie zapanuje mrok i dźwiękowa brutalność. Podczas koncertu Majowa Liturgia Zniszczenia usłyszymy cztery zespoły z nurtu metalu ekstremalnego: Defying – eksperymentalne połączenie post-, prog-, death-, black metalu i ambientu. Grupa powraca z nowym materiałem inspirowanym „Wilczycą” i opowiadaniem „Wadera”. Obsidian Mantra – techniczny death metal bez kompromisów, z groovem i czernią w tle. Despised Cruelty – łódzki black metal przesycony nihilizmem i melancholią. Waśń – młody zespół z Wrocławia z debiutancką płytą „Ciemną doliną”, stawiający na melodykę i teksty w języku polskim.

Nie Teatr – Wysocki i Okudżawa w wykonaniu zespołu Piramidy

Zespół Piramidy zaprasza na koncert poświęcony dwóm legendom rosyjskiej piosenki – Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułatowi Okudżawie. Ich utwory zabrzmią w kameralnej i pełnej emocji aranżacji. To będzie wieczór pełen opowieści o życiu i twórczości bardów, a także muzyczna podróż przez pieśni, które dawały nadzieję i odwagę w trudnych czasach. W repertuarze m.in. „Modlitwa – Dopóki ziemia kręci się”, „Trzy miłości”, „Gdzie wywiozą” czy „Aleksander Sergiejewicz Puszkin”.

Opera i Filharmonia Podlaska – Vesper, musical o kobiecie niezłomnej

Na scenie Opery po raz kolejny zostanie wystawiony musical Vesper, oparty na biografii Krystyny Skarbek – agentki i bohaterki czasów wojny, która inspirowała aliantów i do dziś pozostaje postacią pełną tajemnic. Spektakl to połączenie historii, muzyki i nowoczesnych środków scenicznych – dynamiczna choreografia, monumentalna scenografia i głęboka emocjonalność. „Vesper” to hołd dla odwagi, prawdy i miłości, której nie pokona nawet śmierć. (hp)