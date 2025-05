Konferencja studencka „Statystyka na co dzień” na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

9 maja, 2025

Wykłady na temat statystyki w medycynie, w transporcie, ale też do pomiaru szczęścia, pracoholizmu, czy zmęczenia były wygłoszone na IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej „Statystyka na co dzień”, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Kilkadziesiąt referatów wygłosili studenci i słuchacze szkół doktorskich z różnych obszarów nauki.

– Mój referat dotyczy wyznaczenia krzywej czułości matrycy CCD. Takie pomiary natężenia światła luminancji są dość drogie. I ja szukam uproszczonych statystycznie modeli, które można wykorzystać w tańszych aparatach – mówi Anastazja Czech, studentka Wydziału Informatyki. – Mamy też sesję plakatową i nasz plakat dotyczy zachowań konsumenckich studentów. Takie najbardziej ciekawe rezultaty to mężczyźni wydawali więcej, niż kobiety – dodaje Igor Osikowicz, student Wydziału Inżynierii Zarządzania. – Statystyka to jest taka nauka, że ona wszędzie ma zastosowanie do opisu danych liczbowych. Tam, gdzie mamy dane pomiarowe, to jest to właśnie narzędzie, żeby z tych danych wyciągnąć wnioski – tłumaczy dr hab. inż. Mariusz Adamski z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Była to już czwarta edycja konferencji „Statystyka na co dzień”, w trakcie której zaprezentowano osiągnięcia naukowe i wyniki badań, jak również studenci mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych. (hk)

Relacja Hanny Kość: