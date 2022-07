Lowlanders Białystok. Wygrana 40:15 w półfinale Polish Bowl

Lipiec 11, 2022

Fot. Joanna Wałuszko, źródło: facebook Lowlanders Białystok Fot. Joanna Wałuszko, źródło: facebook Lowlanders Białystok

Lowlanders Białystok zawalczy o tytuł Mistrza Polski w futbolu amerykańskim. Drużyna pokonała na Stadionie w Białymstoku Tychy Falcons 40:15.

Białostoczanie zajęli w rundzie zasadniczej 2. miejsce, wygrywając 5 spotkań i przegrywając 1 z najlepszą drużyną fazy zasadniczej Kraków Kings. Tychy Falcons prawo gry w playoffs wywalczyli dopiero w ostatniej kolejce, pokonując Silesia Rebels Katowice. Tyszanie zajęli 3 miejsce z bilansem 3 zwycięstwa i 3 porażki. Faworytem tego spotkania byli białostoczanie.

– Mogę śmiało powiedzieć, że plan minimum założony przed sezonem został osiągnięty. Nie było to łatwe osiągnięcie, ponieważ jak każda organizacja zmagaliśmy się z większymi i mniejszymi problemami, które na pewno nie pomagały. Mamy już jednak kilka lat doświadczenia jako zarządzający plus do tego świetnych trenerów i bardzo utalentowanych zawodników, dzięki czemu potrafiliśmy zbudować ciekawy zespół oparty na weteranach i naszej młodzieży. Czasami trzeba podejmować decyzje, które dla osób z boku są dość zaskakujące, ale na tym polega budowanie drużyny. Oczekiwania wobec nas są co roku duże i co roku robimy wszystko, co w naszej mocy, by im sprostać. Mam jednak nadzieję, że na tym sukcesie nie poprzestaniemy i w finale postaramy się zrewanżować Kraków Kings za porażkę w rundzie zasadniczej. Patrząc na przedsezonowe predykcje to oni muszą wygrać, my możemy. Jak będzie, przekonamy się 23 lipca i niech boisko zweryfikuje, kto założy na koniec sezonu mistrzowską koronę. – Piotr Morko zxLowlanders Białystok.

Lowlanders Białystok po raz czwarty w historii zagra w finale Polish Bowl, zmierzy się ze wspomnianą drużyną Kraków Kings. Mecz finałowy Polskiej Futbol Ligi – Polish Bowl XVII odbędzie się 23 lipca o godzinie 16.00 na Dozbud Arenie w Ząbkach. Bilety na to wydarzenie są do kupienia na stronie www.polishbowl.com. (hk)