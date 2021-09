Dołącz do Lowlanders Białystok! Drużyna poszukuje zawodników do sekcji seniorskiej

Wrzesień 15, 2021

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Drużyna Lowlanders Białystok szykuje się do nowego sezonu. Obecnie trwają poszukiwania nowych talentów do sekcji seniorskiej.

– Każda forma pozyskiwania nowych zawodników jest dobra i często możemy sprawdzić bardzo wielu zawodników, którzy mają solidne podstawy, by rozpocząć przygodę z futbolem. Oprócz tego, że mamy sekcję juniorów, która co roku daje nam wielu zawodników do składu seniorskiego to chcemy dać szansę tym, którzy nie mieli możliwości dołączenia w młodszym wieku – mówi Piotr Morko, prezes zarządu Lowlanders Białystok

W futbolu amerykańskim mają szansę zaistnieć zarówno osoby o większych gabarytach, którzy w innych grach zespołowych nie mieliby szansy zagrać, jak i mniejsi, od których wymaga się szybkości i zwinności. Każdy z zawodników pełni inną rolę na boisku, dlatego dużo łatwiej znaleźć miejsce nawet dla tych największych, którzy grają na pierwszej linii frontu w formacji ataku lub obrony.

– Mamy w drużynie zawodników od 60 do 160 kilogramów masy ciała, także jest dość duża rozbieżność jeśli chodzi o warunki fizyczne zawodników. Akurat ci najwięksi, świetnie nadają się jako ofensywni lub defensywni liniowi, a zawodnicy o mniejszej masie grają na pozycjach, które wymagają innych predyspozycji, jak szybkość czy zwinność. Od dawna mówi się, że to sport, który nie dyskryminuje ze względu na wagę, wzrost czy wiek. Najważniejsze jest to, czy zawodnik chce spróbować i pracować nad sobą – dodaje Piotr Morko

Obecnie w drużynie trenuje ponad 50 osób, z czego większość to zawodnicy z Podlasia. Większość z nich trenowała wcześniej różne sporty. Są osoby, które grały w koszykówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, ale są też tacy, którzy wcześniej trenowali sporty indywidualne, jak judo, karate czy lekkoatletykę.

Aby dołączyć do drużyny należy wypełnić formularz rejestracyjny i przyjść na trening rekrutacyjny. Te odbędą się 22 i 29 września o godzinie 18.30 na bocznym boisku Stadionu Miejskiego w Białymstoku. (mt)