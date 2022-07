Lowlanders Białystok. Mecz finałowy Polskiej Futbol Ligi

Lipiec 22, 2022

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Czy Lowanders Białystok zostanie nowym Mistrzem Polski w futbolu amerykańskim? Odpowiedź na to pytanie poznamy już jutro (23.07.). Rywalem białostoczan będzie Kraków Kings.

Dla zawodników z Krakowa to pierwszy w historii finał. Lowlanders są drużyną bardziej doświadczoną i będzie to ich czwarty finał o złoto. Grając w Lidze Futbolu Amerykańskiego trzykrotnie mierzyli się z drużyną Panthers Wrocław, zwyciężając w roku 2018 i przegrywając w 2019 i 2020. Co prawda w roku 2021 rozgrywki zakończyli w półfinale, ale za to drużyna młodzieżowa do lat 19 sięgnęła po złoto. Będzie to zatem piąty z rzędu finał dla Białegostoku o prymat najlepszej drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce.

Lolanders Białystok i Kraków Kings grały ze sobą 3 razy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dwukrotnie w Krakowie wygrywali Lowlanders w roku 2019 i 2021. W tym sezonie białostoczanie przegrali w Białymstoku 21:42.

Mecz finałowy Polskiej Futbol Ligi odbędzie się jutro o 16.00 na Dozbud Arenie w Ząbkach. (hk)