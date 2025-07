Louka Prip nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok – Duńczyk wzmocni ofensywę Dumy Podlasia

1 lipca, 2025

fot. Jagiellonia.pl fot. Jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Do żółto-czerwonej drużyny dołączył właśnie Louka Prip – 28-letni skrzydłowy z Danii. Zawodnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. To kolejne wzmocnienie klubu, który szykuje się na sezon 2025/2026 jako mistrz Polski.

Nowy piłkarz Jagiellonii Białystok ostatnie dwa sezony spędził w tureckiej Süper Lig, reprezentując barwy Konyasporu. W tym czasie rozegrał 68 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 8 asyst. Jego doświadczenie i skuteczność w ofensywie mogą okazać się niezwykle cenne w nadchodzących rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy i europejskich pucharach.

W poprzednim sezonie Prip dotarł z Konyasporem do półfinału Pucharu Turcji, co podkreśla jego wartość jako zawodnika grającego o wysokie cele. Transfer Duńczyka to efekt konsekwentnej polityki klubu, który stawia na zawodników z doświadczeniem, ale wciąż mających wiele do zaoferowania na boisku.

Louka Prip to czwarty zawodnik, który zasilił szeregi Jagiellonii tego lata. Wcześniej klub podpisał kontrakty z Dimitrisem Rallisem – greckim pomocnikiem z doświadczeniem w lidze cypryjskiej, Dawidem Drachalem – młodym talentem z polskiej ligi oraz Bartłomiejem Wdowikiem – powracającym do klubu po udanym sezonie w Ekstraklasie.

Po historycznym zdobyciu mistrzostwa Polski, Jagiellonia Białystok nie osiada na laurach. Transfer Louki Pripa to jasny sygnał, że klub zamierza walczyć o mocny występ w eliminacjach do europejskich pucharów.

(pj)