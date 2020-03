Loteria PIT-owa w Wasilkowie. Można wygrać samochód

Marzec 4, 2020

źródło: UM Wasilków

„Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. To hasło ogłoszonej przez burmistrza miasta loterii, która ma zachęcić mieszkańców, by z podatku rozliczali się właśnie w Wasilkowie. Do wygrania jest samochód osobowy, bon o wartości 10 tys. złotych na wycieczkę marzeń czy smartfony.

Loteria PIT-owa jest zachętą do tego, aby podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, mieszkańcy gminy Wasilków wskazywali w deklaracji podatkowej faktyczne miejsce zamieszkania. Akcja ma uświadomić lokalną społeczność, że właśnie adres zamieszkania, a nie zameldowania decyduje o tym, gdzie trafia podatek dochodowy.

– Zeszłoroczna loteria PIT-owa wzbudziła duże zainteresowanie, co przełożyło się na wymierne korzyści. W 2019 roku miejsce zamieszkania w Gminie Wasilków wskazało o 1110 osób więcej niż rok wcześniej. To rekordowy wzrost liczby złożonych deklaracji w naszej gminie, który niesie ze sobą wzrost wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku dochodowego. Dzięki tym wpływom możemy realizować inwestycje, na których oczekują mieszkańcy – mówi burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

Aby wziąć udział w loterii, należy w deklaracji podatkowej za ubiegły rok wpisać miejsce zamieszkania w gminie Wasilków, a następnie zarejestrować się na stronie pitwwasilkowie.pl. Jest na to czas do 7 maja. (mt/mc)