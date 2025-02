Lor wystąpi w Białymstoku! Nastrojowy koncert w Kinie Forum

5 lutego, 2025

Już w sobotę 8 lutego, w białostockim Kinie Forum wystąpi zespół Lor. To wyjątkowa okazja, by na żywo usłyszeć utwory z ich najnowszego albumu „Żony Hollywood”. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

„Żony Hollywood” – nowy rozdział w twórczości Lor

Lor to zespół, który od lat zachwyca swoją subtelną i melancholijną muzyką. Najnowsza płyta „Żony Hollywood” to kolejny etap ich artystycznej podróży. Album łączy dwa światy – osobiste, folkowe brzmienia („Żony”) oraz bardziej nowoczesne, popowe akcenty („Hollywood”), które odnoszą się do kultury show-biznesu. Podczas koncertu w Białymstoku usłyszymy zarówno nowe utwory, jak i wcześniejsze kompozycje, które zdobyły serca fanów.

Kim są Lor?

Zespół tworzą cztery utalentowane artystki: Jagoda Kudlińska, Julia Skiba, Julia Błachuta i Paulina Sumera. Lor od lat konsekwentnie buduje swój muzyczny świat, czerpiąc inspiracje z folku i delikatnej elektroniki. Ich twórczość porównywana jest do brzmień Agnes Obel czy Sóley, a każda kolejna płyta stanowi opowieść pełną emocji i wrażeń.

Koncert pełen magii

Występ w Kinie Forum to nie tylko okazja do usłyszenia utworów z najnowszej płyty, ale także do przeżycia wyjątkowej, kameralnej atmosfery, z której słynie zespół. Delikatne melodie fortepianu i skrzypiec w połączeniu z emocjonalnym wokalem sprawiają, że koncerty Lor to niezwykłe doświadczenie, które na długo zostaje w pamięci. (hp)