Łomża. Poszukiwany sam zgłosił się na komendę policji

Styczeń 7, 2021

źródło: KWP Białystok

Do łomżyńskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który zapytał policjantów jak rozłożyć na raty orzeczoną przez sąd karę grzywny. Szybko okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez miejscowy sąd.

31-latkowi groziło 60 dni aresztu w związku z nieopłaconą grzywną.

Policjanci ustalili też, że mężczyzna przyjechał na parking komendy samochodem, pomimo posiadanego zakazu prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna ostatecznie opłacił grzywnę w całości, ale usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. (mt/mc)