Łomża. Pijany 51-latek skatował psa

Wrzesień 9, 2021

źródło: KWP Białystok

Policjanci z Łomży zatrzymali 51-latka, który skatował psa. W chwili zdarzenia mężczyzna był pijany. Miał blisko 1,5 promila alkoholu.

Czworonóg w poważnym stanie trafił do weterynarza. Ma uszkodzone oko, wybite zęby i złamany kręgosłup.

51-latek tłumaczył się mundurowym, że kopnął psa, bo ten go ugryzł, kiedy otwierał lodówkę. Siła uderzenia była tak duża, że zwierzę ratując się, zerwało karnisz z firankami.

Zakrwawionego psa znalazł syn mężczyzny. To on wezwał policję. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. (mt)