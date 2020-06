Łomża. Nielegalne salony gier hazardowych zlikwidowane przez KAS i policję

Czerwiec 17, 2020

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz podlascy policjanci zlikwidowali w Łomży 3 salony, w których urządzane były nielegalne gry hazardowe.

Mundurowi zabezpieczyli 10 urządzeń, na których możliwe było prowadzenie gier wbrew przepisom. W likwidacji nielegalnych punktów udział wzięło kilkudziesięciu funkcjonariuszy.

– Ponad 30 mundurowych z KAS i policji w ramach skoordynowanej akcji jednocześnie wkroczyło do wcześniej wytypowanych punktów. W lokalach chronionych monitoringiem wizyjnym, domofonami i systemem selekcji klientów funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie 7 automatów, 3 zestawy komputerowe służące do nielegalnych gier hazardowych oraz gotówkę w kwocie blisko 4 tys. złotych służącą prawdopodobnie do wypłat wygranych – mówił oficer prasowy podlaskiej KAS Maciej Czarnecki.

Oprócz kar grzywny i pozbawienia wolności, osobom urządzającym nielegalne gry oraz posiadającym automaty wbrew ustawie, grozi kara finansowa w wysokości 100 tys. złotych od każdego automatu. (ea/mc)