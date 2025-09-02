Łomża: KAS zlikwidowała dwa nielegalne salony gier hazardowych

Funkcjonariusze łomżyńskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili działania, w wyniku których zlikwidowano dwa nielegalne salony gier hazardowych. Mundurowi zabezpieczyli w sumie 8 automatów do gier, gotówkę oraz telefony komórkowe.
Kontrola KAS w Łomży – szczegóły akcji
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali dwa lokale na terenie Łomży. Jak ustalono, w obu punktach były organizowane gry hazardowe bez wymaganych zezwoleń.
Pierwszy lokal
-
zabezpieczono 4 automaty do gier hazardowych,
-
niemal 9 tys. zł w gotówce,
-
2 telefony komórkowe i notatki dotyczące rozliczeń,
-
część pieniędzy była ukryta w koszu na śmieci.
Lokal był ściśle kontrolowany – wstęp mieli tylko wybrani klienci. Za selekcję odpowiadała 20-letnia kobieta, korzystająca z monitoringu oraz zdalnie sterowanego elektrozamka w drzwiach. Usłyszała zarzut pomocnictwa w prowadzeniu gier hazardowych wbrew przepisom. Za taki czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Drugi lokal
W drugiej lokalizacji mundurowi również zabezpieczyli 4 nielegalne automaty do gier. Podczas kontroli obecny na miejscu 58-letni mężczyzna brał udział w grze hazardowej. Teraz grozi mu grzywna za udział w nielegalnym hazardzie.
Surowe konsekwencje za nielegalny hazard
Oprócz odpowiedzialności karnej osoby organizujące gry hazardowe wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych muszą liczyć się z wysokimi sankcjami finansowymi. Za każdy nielegalny automat grozi kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł.
