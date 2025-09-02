Home Wiadomości Łomża: KAS zlikwidowała dwa nielegalne salony gier hazardowych

Wiadomości

2 września, 2025

Łomża: KAS zlikwidowała dwa nielegalne salony gier hazardowych

Funkcjonariusz KAS na tle zabezpieczonych nielegalnych maszyn hazardowych źródło: Podlaska KAS
Funkcjonariusze łomżyńskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili działania, w wyniku których zlikwidowano dwa nielegalne salony gier hazardowych. Mundurowi zabezpieczyli w sumie 8 automatów do gier, gotówkę oraz telefony komórkowe.

 

Kontrola KAS w Łomży – szczegóły akcji

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali dwa lokale na terenie Łomży. Jak ustalono, w obu punktach były organizowane gry hazardowe bez wymaganych zezwoleń.

Pierwszy lokal

  • zabezpieczono 4 automaty do gier hazardowych,

  • niemal 9 tys. zł w gotówce,

  • 2 telefony komórkowe i notatki dotyczące rozliczeń,

  • część pieniędzy była ukryta w koszu na śmieci.

Lokal był ściśle kontrolowany – wstęp mieli tylko wybrani klienci. Za selekcję odpowiadała 20-letnia kobieta, korzystająca z monitoringu oraz zdalnie sterowanego elektrozamka w drzwiach. Usłyszała zarzut pomocnictwa w prowadzeniu gier hazardowych wbrew przepisom. Za taki czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Drugi lokal

W drugiej lokalizacji mundurowi również zabezpieczyli 4 nielegalne automaty do gier. Podczas kontroli obecny na miejscu 58-letni mężczyzna brał udział w grze hazardowej. Teraz grozi mu grzywna za udział w nielegalnym hazardzie.

Surowe konsekwencje za nielegalny hazard

Oprócz odpowiedzialności karnej osoby organizujące gry hazardowe wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych muszą liczyć się z wysokimi sankcjami finansowymi. Za każdy nielegalny automat grozi kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Uroczyste odsłonięcie tablicy skweru Józefa Bartoszko
Skwer imienia Józefa Bartoszk ... więcej
Studiuj w Białymstoku. Studiu ... więcej
Rekrutacja na kurs języka chi ... więcej
Złoty dukat z 1633 r.
Skarb monet z Puszczy Knyszyń ... więcej
Funkcjonariusz KAS na tle zabezpieczonych nielegalnych maszyn hazardowych
Łomża: KAS zlikwidowała dwa ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.