Łomża. 33-latek wyrzucił szczeniaka przez okno

Styczeń 18, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Nawet do trzech lat więzienia grozi mieszkańcowi Łomży, który wyrzucił psa przez okno z czwartego piętra. Zwierzę nie przeżyło upadku.

Mężczyzna, co przyznała mieszkająca z nim kobieta, od miesiąca znęcał się nad psem, m.in. wystawiał go na parapet. To samo zrobił chwilę przed wyrzuceniem go przez okno. Gdy kobieta próbowała zabrać psa z parapetu, 33-latek wyrzucił go przez okno.

Mężczyzna w chwili zdarzenia był pijany, miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. 33-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut znęcania się i zabicia zwierzęcia. (mt/mc)