LIMACON 2024. Połączenie nauki i biznesu

Spotkanie zgromadziło naukowców, przedstawicieli biznesu oraz samorządowców.

Jak podkreśla Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Mirosław Świercz, Profesor Politechniki Białostockiej – żeby spotkanie świata nauki i biznesu zaczęło przynosić efekty, należ przede wszystkim pozbyć się ewentualnych przeszkód stojących na drodze do integracji tych dwóch światów.

– Co właściwie stanowi te bariery pomiędzy ciekawymi pomysłami generowanymi przez naszych pracowników, staramy się zdiagnozować co utrudnia połączenie świata nauki i biznesu. Chcemy aby, te pomysły ostatecznie wcielać w życie i czerpać z tego korzyści, korzyści oczywiście społeczne, to jest jedna rzecz, ale korzyści przedsiębiorcy, producenta, to jest rzecz druga – mówi Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Mirosław Świercz, Profesor Politechniki Białostockiej.

Tomasz Kozłowski, prezes zarządu – Polskiego Klastra Budowlanego – zauważa, że na obecnym etapie łączenia biznesu i nauki, najważniejsze jest wsparcie we wdrożeniu nowych technologi.

– Mamy pomysły, mamy już pieniądze, mamy know-how, brakuje nam trochę znajomych, którzy pomogą nam wdrażać te nowe technologie, brakuje nam tego, że możemy technologie zacząć produkować, że możemy te technologie zacząć wdrażać do przemysłu. Spotkanie jest po to, żebyśmy mogli zacieśnić tę współpracę, bo jak się nie będziemy spotykali, to tak naprawdę nigdy do tej współpracy nie dojdzie i nigdy nie będziemy nic mogli na Podlasiu produkować nowego, dlatego jest to takie ważne – zaznacza prezes Kozłowski.