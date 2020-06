Lewica domaga się reakcji Wydziału Prawa UwB po wypowiedzi posła Jacka Żalka

Czerwiec 17, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Podlaska Lewica apeluje do dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, aby zakończył wszelką współpracę z posłem Jackiem Żalkiem.

W tej sprawie Lewica złożyła pismo do władz wydziału. Powodem takiego działania, była wypowiedź polityka w jednym z telewizyjnych wywiadów, w którym Jacek Żalek powiedział, że LGBT to nie są ludzie, to ideologia. Zdaniem działaczy, w ten sposób poseł wykazał się szczególną pogardą dla osób nieheteronormatywnych.

– Pan Poseł wielokrotnie był zapraszany na uroczystości organizowane przez białostocki Wydział Prawa, na których był gościem honorowym. Był również zapraszany jako ,,ekspert’’ na spotkania Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa organizowane między innymi pod koniec lutego bieżącego roku. Jako stowarzyszenie zrzeszające przyszłych i obecnych studentów Uniwersytetu w Białymstoku, w tym studentów Wydziału Prawa, apelujemy do Pana Dziekana oraz Władz Wydziałowych o rozważenie zawieszenia współpracy z każdym politykiem i osobą publiczną, która w swoich wypowiedziach publicznych dehumanizuje mniejszości seksualne, religijne, narodowe czy etniczne – piszą w apelu do dziekana Wydziału Prawa dr hab. Mariusza Popławskiego, prof UwB, przedstawiciele Lewicy.

Lewica, chce, aby wydział zabrał głos w sprawie wypowiedzi Jacka Żalka. (ea/mc)