Letnia muzyczna opowieść w sercu Białegostoku. Koncert Piotra Komosińskiego i Michała Mike w Pawilonie Włoskim

22 lipca, 2025

W niedzielę 27 lipca, w malowniczym otoczeniu Pawilonu Włoskiego Pałacu Branickich w Białymstoku odbędzie się koncert plenerowy w ramach cyklu „Lato w mieście 2025”. Wystąpią Piotr Komosiński i Michał Mike – duet, który łączy jazzową subtelność z eksperymentalną odwagą. Wstęp na wydarzenie jest wolny.





Dźwięki kontrabasu i trąbki w letniej odsłonie

Komosiński i Mike współpracują od 2018 roku, jednak ich muzyczna znajomość sięga końca lat 90. To wtedy po raz pierwszy spotkali się w studiu nagraniowym. Po latach solowych projektów i doświadczeń wrócili do wspólnego grania, prezentując publiczności materiał pełen nastroju, przestrzeni i emocji. Ich występy to połączenie kompozycji z albumu „Wietrzne historie” oraz zupełnie nowych utworów tworzonych na bieżąco – wynik szczerej, muzycznej rozmowy.

Muzycy z pasją i historią

Piotr Komosiński to kontrabasista i kompozytor z ponad 30-letnim doświadczeniem, znany m.in. z zespołów POLA, Potty Umbrella czy Hotel Kosmos. Koncertował w Polsce i za granicą, od Irlandii po Kanadę. Michał Mike to trębacz i producent, który z powodzeniem łączy brzmienia akustyczne z elektroniką. Jego projekty, takie jak Mamjazza czy Groove Gravity, zyskały uznanie za nowatorskie podejście do muzyki.

Muzyka jako dialog emocji

Koncert duetu to coś więcej niż występ – to przestrzeń, w której muzyka staje się językiem porozumienia i refleksji. Komosiński i Mike budują atmosferę, która przenosi słuchacza w świat dźwiękowych pejzaży – od subtelnych fraz po złożone, często awangardowe struktury. To propozycja dla tych, którzy w muzyce szukają zarówno piękna, jak i głębi.

Pawilon Włoski stanie się w niedzielę miejscem kameralnego, artystycznego spotkania z muzyką na najwyższym poziomie. (hp)