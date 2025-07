Letnia joga pod chmurką – wakacyjny relaks w ogrodach Pałacu Branickich

12 lipca, 2025

Fot. Maciek Korsan

Ruch, relaks i natura – właśnie tak wyglądają sobotnie poranki w Dolnym Ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku. Trwa cykl bezpłatnych, wakacyjnych zajęć „Joga na wakacjach” prowadzonych przez Annę Chomczyk – znaną jako Joginka w podróży. Spotkania pod chmurką odbywają się w wyjątkowym otoczeniu historycznego ogrodu, a uczestniczyć może każdy – bez względu na wiek czy poziom zaawansowania.

Joga w sercu Białegostoku – naturalny sposób na zdrowie

W sobotę, 12 lipca, miłośnicy zdrowego stylu życia ponownie zebrali się na zielonych trawnikach ogrodu, by wziąć udział w plenerowej sesji jogi. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00 i przyciągnęły zarówno stałych bywalców, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jogą. To idealna okazja, by zadbać o ciało i umysł, delektując się świeżym powietrzem i otoczeniem zabytkowej przyrody.

Zajęcia prowadzi Anna Chomczyk – Joginka w podróży, doświadczona instruktorka, która od lat popularyzuje jogę w przestrzeni miejskiej. Dzięki niej sobotnie poranki w Białymstoku nabierają nowego, harmonijnego rytmu.

Harmonogram wakacyjnych zajęć jogi w Ogrodach Branickich

Letni cykl rozpoczął się 22 czerwca i potrwa aż do końca sierpnia. Do tej pory odbyło się już kilka spotkań, a przed nami kolejne:

Najbliższe terminy zajęć:

19 lipca (sobota), godz. 9:00–10:15

26 lipca (sobota), godz. 9:00–10:15

2 sierpnia (sobota), godz. 9:00–10:15

9 sierpnia (sobota), godz. 9:00–10:15

16 sierpnia (sobota), godz. 9:00–10:15

23 sierpnia (sobota), godz. 9:00–10:15

31 sierpnia (niedziela), godz. 9:00–10:15

Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść z matą, w wygodnym stroju i zabrać ze sobą butelkę wody. W razie złej pogody wydarzenie może zostać odwołane lub przeniesione – organizatorzy na bieżąco publikują aktualizacje w mediach społecznościowych.

Dlaczego warto ćwiczyć jogę na świeżym powietrzu?

Joga w plenerze to doskonały sposób na połączenie aktywności fizycznej z kontaktem z naturą. Regularna praktyka:

rozluźnia napięte mięśnie,

poprawia postawę i elastyczność ciała,

redukuje stres i napięcie emocjonalne,

wspomaga koncentrację i uważność,

wzmacnia układ nerwowy i odpornościowy.

Ćwicząc w otwartej przestrzeni, szybciej odcinamy się od codziennego zgiełku, a zieleń ogrodu działa uspokajająco i regenerująco.

(pc)