Letnia Czytelnia Książnicy Podlaskiej znowu ugości swoich czytelników

26 czerwca, 2023

Letnia Czytelnia Książnicy Podlaskiej, fot. Małgorzata Turecka Letnia Czytelnia Książnicy Podlaskiej, fot. Małgorzata Turecka

Od 3 lipca w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku zacznie działać Letnia Czytelnia. To wyjątkowe miejsce, usytuowane na tarasie widokowym budynku głównego biblioteki przy ul. Skłodowskiej.

Można tam nie tylko zanurzyć się w lekturze wśród zieleni, ale też podziwiać widok na Białystok. Można przyjść z własną książką lub wypożyczyć lekturę na miejscu. Jest dostęp do bezpłatnego wi-fi i do prądu, można więc też korzystać z własnego laptopa.

– Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w przyjemności, bo to jest niewątpliwa przyjemność czytać książki czy przeglądać internet na naszym tarasie, na szóstym piętrze Książnicy Podlaskiej w Białymstoku – mówi Wioletta Buzun, kierownik Czytelni Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. – Widok Białegostoku, słońce na pewno sprzyjają, aby miło spędzić tutaj czas. Niektórzy przychodzą do nas, żeby zobaczyć jaki jest widok, zobaczyć wieże kościoła, zrobić zdjęcie. Mamy też czytelników, którzy przychodzą tu się pouczyć czy poczytać.

Letnia Czytelnia Książnicy Podlaskiej otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00. To trzeci jej sezon. (mt)

Z Wiolettą Buzun, kierownikiem Czytelni Książnicy Podlaskiej rozmawiała Małgorzata Turecka: