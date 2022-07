Leśny festiwal – już po raz piąty startuje Lasfest

Lipiec 22, 2022

Źródło: facebook Lasfest Źródło: facebook Lasfest

Festiwal Teatralny w Lesie, a konkretnie w Siedlisku Solniki 44 – od czwartku (28.07.) po raz piąty rusza Lasfest.

Będą pokazy adresowane do widzów w każdym wieku. Wśród wydarzeń tegorocznego programu, oprócz spektakli teatralnych (w tym prezentacji prapremierowej), znajdą się warsztaty artystyczne, projekcje filmów, koncerty.

– Program letnio-jesienny. Będzie się działo dużo i w sposób zróżnicowany od strony formalnej i tematycznej. Przypomnimy niektóre tytuły z innymi zupełnie nowymi rzeczami. Będziemy grać w składach międzynarodowych. Będą artyści, którzy jeszcze nie byli u nas. Pojawią się artyści z Polski, Niemiec, Węgier. Mamy przygotowaną propozycję prapremierową. Jak zwykle wydarzenia muzyczne, także kino leśne oraz Noc Perseidów znowuż z nieco inną stylistycznie muzyką, w tym roku z harfą, altówką i perkusjonaliami – opowiada Paweł Chomczyk, aktor, reżyser, współtwórca Grupy Coincidentia i jeden z organizatorów festiwalu

Festiwal rozpocznie się spektaklem ‚Kukułka. Fikcyjny dokument’, niemiecko-polską koprodukcją, którą będzie można zobaczyć w czwartek (28.07.) i piątek (29.07.) w stodole w Solnikach.

– Jest to spektakl, który jest osadzony w realiach solnickich. Znaleźliśmy tam bardzo wiele artefaktów. Posłużyła nam do snucia fantazji na temat możliwej zbrodni, która się tam wydarzyła, więc jest to historia podszyta nieco nutką detektywistyczną – zapowiada Paweł Chomczyk.

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny. Obowiązuje e-mailowa rezerwacja wejściówek pod adresem: info.solniki44@gmail.com. (jd/hk)