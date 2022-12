Leśnicy wykładają zwierzętom tzw. „drzewa zgryzowe”

Grudzień 21, 2022

Drzewa zgryzowe, fot. Piotr Wawrzyniak/RDLP w Białymstoku Drzewa zgryzowe, fot. Piotr Wawrzyniak/RDLP w Białymstoku

Zima to trudny okres dla wielu gatunków zwierząt. Niska temperatura, śnieg, ograniczona dostępność zdobywania pokarmu to realne trudności z jakimi muszą zmierzyć się jelenie, łosie, sarny czy żubry. Zwierzęta pozbawione soczystych traw zgryzają pędy lub ogryzają korę drzew, uszkadzając także młode nasadzenia lasu.

Aby zapewnić zwierzynie wystarczającą ilość pożywienia leśnicy przygotowują tak zwane drzewa zgryzowe, czyli specjalnie przygotowane drzewa, wyłożone w lesie aż do czasu zgryzienia z nich kory wraz z łykiem.

Wykładanie drzew zgryzowych zachęca zwierzynę do korzystania z „leśnej stołówki”, przez co skutecznie odwodzi je od młodych drzewek rosnących na leśnych uprawach.

Związki mineralne zawarte w korze (azot, fosfor, potas, sód) oraz związki organiczne przepływające pod korą w łyku (cukry będące produktami fotosyntezy) są dla zwierząt wartościowym pokarmem. Skrupulatnie zatem objadają wszystko co dla nich cenne, aż do samego drewna. Co ciekawe, jelenie preferują korę z pni drzew i grubych gałęzi, a łosie zjadają w całości drobne gałązki, najchętniej sosny. (mt)