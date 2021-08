Leon Tarasewicz zaprezentował swoje najnowsze dzieło. Zobaczy je cały świat

Sierpień 18, 2021

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Ma powierzchnię niemal 46 m2 , ukazuje cztery pory roku i grę świateł – w Bielsku Podlaskim odsłonięto najnowsze dzieło Leona Taraseiwcza.

Praca zostanie zaprezentowana w Pawilonie Polskim w ramach promocji województwa podlaskiego podczas Expo 2020 w Dubaju.

– W tej pracy w jakiś sposób jest umieszczona synteza czterech pór roku i światła. W malarstwie nie wszystko jest przekładane jeden do jednego, bo wtedy nie potrzebny byłby widz i niepotrzebny byłby nam intelekt. To pośrednia myśl, która powinna funkcjonować między mną, pracą, widzem i innymi elementami wystawy – wyjaśniał ideę obrazu Leon Tarasewicz.

W ramach promocji województwa podlaskiego podczas Expo zostanie zaprezentowana wystawa Xylopolis, która opiera się na koncepcji inteligentnego miasta przyszłości, łączącego technologię oraz naturę. Jednym z kluczowych elementów ekspozycji będzie obraz prof. Leona Tarasewicza. Projekt powstał z inicjatywy marszałka Artura Kosickiego.

– To dzieło w pewnym sensie też jest tajemnicą, tak jak mówi prof. Tarasewicz, my musimy uruchomić nasz umysł, żeby odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Dla mnie osobiście, ten obraz pokazuje pewną różnorodność naszego województwa; kulturową, społeczną. Całe to piękno natury, jak i naszych mieszkańców – mówił marszałek.

Wystawę Xylopolis zaprojektowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– Politechnika Białostocka to jedna z kluczowych uczelni, nie tylko w Polsce, ale całej Europie. Zaangażowanie uczelni w Expo 2020 w Dubaju może pokazać Politechnikę od strony edukacyjnej. Nie wyobrażam sobie projektu Xylopolis bez Politechniki Białostockiej – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Wystawa województwa podlaskiego zainauguruje obecność Polski w Dubaju. (ea)