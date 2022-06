Lektura z widokiem na panoramę miasta. Letnia Czytelnia w Książnicy ponownie otwarta

Czerwiec 7, 2022

źródło: Książnica Podlaska źródło: Książnica Podlaska

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ponownie otworzyła Letnią Czytelnię – na tarasie widokowym, na szóstym piętrze głównego budynku biblioteki przy ul. ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Można przyjść z własną lekturą, albo na miejscu wypożyczyć, popracować w otoczeniu zieleni, z widokiem na panoramę Białegostoku.

– To już drugi sezon Letniej Czytelni w Książnicy Podlaskiej. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnej czytelni. Można przyjść z własną książką lub wypożyczyć i zaczytać się wśród zieleni z pięknym widokiem na stolicę Podlasia. Można także przyjść z laptopem, by popracować, dostępne jest bezpłatne wi-fi – zachęca Justyna Sawczuk z Książnicy Podlaskiej.

W tym roku nowością Letniej Czytelni będzie wózek z nowościami czytelniczymi, by – jak mówi Justyna Sawczuk – tych, którzy tu przychodzą, zachęcić, aby zajrzeli i znaleźli lekturę dla siebie.

Letnia Czytelnia to także dobre miejsce dla uczących się studentów. – Zazwyczaj uczyłam się w czytelni zamkniętej. A na tarasie można głowę przewietrzyć. Od razu jest lepsze nastawienie, gdy na słoneczku można się pouczyć – przyznaje Justyna, studentka II roku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Letnia Czytelnia Książnicy Podlaskiej otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00. Na miejscu jest dyżurujący bibliotekarz. (at)