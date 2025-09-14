Home Wiadomości Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Tokio: sukces Natalii Bukowieckiej na 400 m, pech Ewy Swobody

14 września, 2025

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Tokio: sukces Natalii Bukowieckiej na 400 m, pech Ewy Swobody

Ewa Bukowiecka źródło: KS Podlasie
Natalia Bukowiecka, reprezentująca barwy Podlasia Białystok, z powodzeniem rozpoczęła rywalizację na 400 metrów podczas mistrzostw świata w Tokio. Polka uzyskała świetny rezultat – 50,16 sekundy – i zajmując drugie miejsce w swojej serii, zapewniła sobie awans do półfinału.

 

Ewa Swoboda poza strefą finałową

Na sprinterskim dystansie 100 metrów wystartowała Ewa Swoboda, również zawodniczka Podlasia. Polka zakończyła półfinał na 8. pozycji w swojej serii z czasem 11,36 sekundy. Tym samym nie udało jej się awansować do finałowej rozgrywki.

Po biegu Swoboda podkreśliła, że kontuzja z sierpnia utrudniła jej przygotowania i nie pozwoliła na pokazanie pełni możliwości podczas zawodów w Japonii.

Eliminacje w rzucie młotem

W niedzielę, 14 września, w eliminacjach rzutu młotem udział wzięła również Ewa Różańska, wicemistrzyni Europy sprzed trzech lat. Jej próba na 68,34 m dała jej 24. lokatę. Niestety, taki wynik nie gwarantował miejsca w konkursie finałowym.

Podlasie Białystok w światowej rywalizacji

Choć nie wszystkim polskim lekkoatletkom udało się przejść do kolejnych rund, udział zawodniczek Podlasia Białystok pokazuje potencjał i siłę klubu na arenie międzynarodowej. Największe nadzieje kibiców wiążą się teraz z półfinałowym startem Natalii Bukowieckiej na 400 metrów.

(pc)

