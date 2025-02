Lekkoatleci Podlasia Białystok z sukcesami w Halowych Mistrzostwach Polski. Przywieźli 6 medali

24 lutego, 2025

Lekkoatleci Podlasia Białystok zaprezentowali się znakomicie podczas Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu, zdobywając łącznie sześć medali: dwa złote i cztery srebrne. Ten imponujący dorobek pozwolił im uplasować się na trzecim miejscu w klasyfikacji medalowej.

Podlasie Białystok może pochwalić się szczególnie udanym drugim dniem zawodów, kiedy to zdobyto trzy medale. W finale biegu na 400 m srebro wywalczyła Natalia Bukowiecka, co było pewnym zaskoczeniem. 27-latka była główną faworytką do zwycięstwa, jednak zmagania z kontuzją sprawiły, że na mecie musiała uznać wyższość Justyny Święty-Ersetic.

Natomiast pozytywną niespodziankę sprawiła Marlena Granaszewska, zdobywając srebrny medal w biegu na 200 m. Uzyskała czas 23,85 s i ustąpiła jedynie Magdalenie Niemczyk. Kolejny medal dla białostockiego klubu zdobył Damian Czykier, który w finale biegu na 60 m przez płotki zakończył rywalizację z czasem 7,62 s, ustępując jedynie Jakubowi Szymańskiemu.

Złote medale dla Swobody i Maślany

Ewa Swoboda pewnie triumfowała w biegu na 60 m, potwierdzając swoją dominację w tej konkurencji. Złoty medal zdobyła również Zuzanna Maślana, która zwyciężyła w pchnięciu kulą. Do medalowego dorobku Podlasia dołożyła się także Klaudia Kardasz, sięgając po srebro w tej samej konkurencji.

Podlasie Białystok w czołówce polskiej lekkoatletyki

Dzięki tym wynikom lekkoatleci Podlasia Białystok udowodnili, że należą do ścisłej krajowej czołówki. Trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej to duże osiągnięcie, które potwierdza, że klub z Białegostoku jest ważnym ośrodkiem rozwoju polskiej lekkoatletyki.

