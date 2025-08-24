Home Wiadomości Lekkoatleci KS Podlasie wygrali klasyfikację medalową na mistrzostwach Polski

Wiadomości

24 sierpnia, 2025

Lekkoatleci KS Podlasie wygrali klasyfikację medalową na mistrzostwach Polski

Źródło: KS Podlasie
Cztery złote, trzy srebrne i dwa brązowe medale zdobyli lekkoatleci KS Podlasie na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy i wygrali tym sposobem klasyfikację medalową.

 

Na podium ze złotym krążkiem stanęła Natalia Bukowiecka, która wzięła udział w biegu na 200 m, Damian Czykier w biegu 110 m ppł, Klaudia Kardasz w konkurencji pchnięcia kulą oraz Maria Żodzik w skoku wzwyż. 

Srebrne medale zdobyli sportowcy, którzy są także studentami Politechniki Białostockiej. To Gabriela Andrukonis w rzucie oszczepem, która jest studentką leśnictwa na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Zuzanna Maślana w pchnięciu kula i studentka grafiki na Wydział Architektury oraz Paweł Miezianko w biegu na 400 m. płotki, który jest także studentem kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym. 

Natomiast brązowe medale wywalczyły: Marlena Granaszewska w biegu 200 m, która jest absolwentką i Honorową Ambasadorką Politechniki Białostockiej, a także Ewa Różańska w rzucie młotem. 

W Bydgoszczy z powodu kontuzji nie startowała sprinterka Ewa Swoboda. Nie był lekkoatletycznych mistrzostw Polski o tam również młociarza Wojciecha Nowickiego, Złotego Absolwenta i Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej, który z powodu kontuzji nogi zrezygnował z tego sezonu. 

Kolejna edycja lekkoatletycznych mistrzostw Polski odbędzie się w lipcu 2026 roku w Białymstoku. (red.)

 

Najnowsze wiadomości
Lekkoatleci KS Podlasie wygral ... więcej
Utrudnienia w ruchu w związku ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Przedwczesne wygasanie czynno ... więcej
Wystawa „Przeszłość oczam ... więcej
Dwie osoby na firmowej ściance.
„Zacni panowie trzej: Wa ... więcej
Tłumy białostoczan na Fieśc ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.