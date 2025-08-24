Lekkoatleci KS Podlasie wygrali klasyfikację medalową na mistrzostwach Polski

24 sierpnia, 2025

Źródło: KS Podlasie Źródło: KS Podlasie

Cztery złote, trzy srebrne i dwa brązowe medale zdobyli lekkoatleci KS Podlasie na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy i wygrali tym sposobem klasyfikację medalową.

Na podium ze złotym krążkiem stanęła Natalia Bukowiecka, która wzięła udział w biegu na 200 m, Damian Czykier w biegu 110 m ppł, Klaudia Kardasz w konkurencji pchnięcia kulą oraz Maria Żodzik w skoku wzwyż.

Srebrne medale zdobyli sportowcy, którzy są także studentami Politechniki Białostockiej. To Gabriela Andrukonis w rzucie oszczepem, która jest studentką leśnictwa na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Zuzanna Maślana w pchnięciu kula i studentka grafiki na Wydział Architektury oraz Paweł Miezianko w biegu na 400 m. płotki, który jest także studentem kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym.

Natomiast brązowe medale wywalczyły: Marlena Granaszewska w biegu 200 m, która jest absolwentką i Honorową Ambasadorką Politechniki Białostockiej, a także Ewa Różańska w rzucie młotem.

W Bydgoszczy z powodu kontuzji nie startowała sprinterka Ewa Swoboda. Nie był lekkoatletycznych mistrzostw Polski o tam również młociarza Wojciecha Nowickiego, Złotego Absolwenta i Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej, który z powodu kontuzji nogi zrezygnował z tego sezonu.

Kolejna edycja lekkoatletycznych mistrzostw Polski odbędzie się w lipcu 2026 roku w Białymstoku. (red.)